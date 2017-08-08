菁英盃》南湖意外傷兵潮 陳孝榕不想輸

南湖隊長黃和田(左)。(林宋以情攝)

暑假是各隊備戰即將到來HBL的最佳時機，南湖高中莫名陷入傷兵潮，陳昱安、許敬恩掛傷號，菁英盃高三僅剩陳孝榕、黃和田，教練王顥宇也顯得無奈，不過陳孝榕與傷癒復出的張簡加瑋不認輸，菁英盃要把前面輸的顏面討回。

南湖高中104學年笑納季軍創隊史最佳，去年第7坐收，面對新學年「4劍客」全畢業，王顥宇也不諱言一切重新來過，「他們這批跟學長不同，比較斯文、比較不兇悍，菁英盃也讓他們多磨練。」

陳孝榕(左)試圖切入擺脫對方防守。(林宋以情攝)

陳昱安先前赴美國訓練營受傷，許敬恩也掛傷號，讓南湖教練王顥宇心心念念的190公分先發陣容只能再等等，「先前由於傷兵問題，球隊其實蠻混亂。」不過菁英盃張簡加瑋自腳傷骨裂休息一個月後終於歸隊，總算讓單薄的球隊內線添支援。

菁英盃險勝大半主力赴日本移訓的松山高中，王顥宇坦言這是他們暑假以來首勝，「至少球員心態方面這周有很大的轉變，新學年目標就是努力先保八。」

今年卸下隊長重任要把重心放回場上，高三陳孝榕也用自己的例子鼓勵高一學弟，「主要就是多鼓勵少責罵，我去年的經驗也跟他們分享。希望他們對自己有信心，不要怕怕的。」

(中時電子報)