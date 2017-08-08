朱立倫鼓勵新北ICG勇將 為世大運選手加油
新北市長朱立倫今（8）日於市政會議頒發鼓勵金表揚歷屆國際少年運動會（ICG）代表選手，新北代表隊奪得10金2銀6銅佳績，同時勉勵其中將代表台灣參加2017年世大運的傑出選手，繼續保持過去於ICG賽會的優異表現，在世大運為國爭光，他表示，2017世大運開幕在即，新北市作為協辦城市，將盡力協助賽會圓滿、順利。
朱立倫表示，新北市長期支持體育運動，對選手栽培不遺餘力。自2012年起組隊參加ICG迄今邁入第6年，2017世大運本市參賽選手中，田徑選手張竹、游泳選手卓承齊、溫仁豪、曾婕娟、許涵棚及李沂珈等6位係2012及2013年ICG參賽選手，這些選手歷經ICG磨練，持續在國際舞臺發光發熱，祝福新北市選手參加2017世大運選手勇奪金牌。
本次世大運分別在輔仁大學暨新莊田徑場、新莊棒球場、新莊體育館、淡江大學及微風運河舉辦足球、棒球、桌球、舉重及游泳等5種類競賽，歡迎市民們前往觀賽，一起為新北加油，為臺灣加油！
(中時)
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