大學指考放榜　新北1120位錄取國立大學

新北市社會組榜、板橋高中林小喬，以516.5分如願以償考上心目中理想的第一志願台大工商管理學系企業管理組。（葉書宏翻攝）

新北市自然組榜首同樣出自板橋高中，蔡沁縈以485.6分錄取成功大學藥學系。（葉書宏翻攝）

106學年度大學考試入學分發今（8日）放榜，新北市內共有5152位學生參加分發，其中1120位錄取國立大學，比去年人數增加5位，共有29人錄取台大，比去年增加6位，成績表現斐然。

板橋高中林小喬以516.5分奪下全市社會組榜首，如願考上心目中第一志願台大工商管理學系企業管理組，她在小三時父母離異，家中僅靠媽媽賺錢撐家計，她說，「希望藉由更多的學習改善家境。」讓師生聽了相當動容直誇她「孝順！」

自然組榜首同樣出自板橋高中，蔡沁縈對於學測65級分不滿意，放棄繁星推薦、申請入學等管道，力拚指考，因對藥學有濃厚的興趣，以485.6分錄取成功大學藥學系。

(中時)