最好的父親節禮物 謝佳見入圍大馬十大傑出青年

謝佳見。（華研提供）

謝佳見。（取自臉書）

謝佳見今（8日）入圍2017年TOYM馬來西亞十大傑出青年獎40強終選名單，從100多份各界菁英提名名單中脫穎而出，角逐十大傑出青年獎，有機會繼楊紫瓊、梁靜茹、光良、蘇盈之等藝人，成為馬來西亞十大傑出青年，讓他開心直呼：「今天剛好是父親節，這是送給爸爸最好的父親節禮物。」

每年TOYM名單是由十大傑出青年獎得獎者推薦， Wincci蘇盈之今年推薦謝佳見，當生日禮物送他，Wincci表示：「會推薦謝佳見的緣由是因為我們之前曾經一起在台灣同住在同一個屋簷下，看著對方為事業打拚，離鄉背井到今天有這樣的成績

，一路走來不容易。 所以，去年得獎後，第一個就想到明年一定要推薦謝佳見，是時候讓他回國拿個獎，同時也給予更多信心為國爭光。」

謝佳見興奮說：「這是我最想要的禮物了。畢竟這一路走來，最希望的還是可以光宗耀祖，為國爭光。 尤其今天是父親節

，也將這份特別禮物送給爸爸。最後還要非常感謝Wincci蘇盈之的用心推薦。」

謝佳見主演的《親愛的王子大人》剛殺青，最近趁宣傳空檔到處看看不同環境，讓自己身心靈好好放空，主要還是回馬來西亞見見很久沒見的好朋友們，接下來準備發行寫真集。

(中時)