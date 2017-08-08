學測50級分改拚指考 苦讀3個月考取理想科系

新北市安康高中吳靚玟錄取台北市立大學會計系。（葉書宏翻攝）

106學年度大學考試入學分發今（8日）放榜，新北市安康高中學生吳靚玟學測成績50級分讓她難過不已，用功苦讀拚指考，如願錄取台北市立大學的會計系。

吳靚玟高一時非常主動參與各式課程、社團以及活動，高一獲選赴日教育旅行學生，代表學校與滋賀短期大學附屬高等學校的語文資優班進行交流，對於大學的理想目標即為商學院，所以當學測成績50級分公布時，難過了一陣子。

但在導師的鼓勵之下，全力衝刺優勢科目數學跟英文，也在指考中考出優異成績（均達頂標之上），如今錄取台北市立大學的會計系，她說，如果不是有安康高中的師長、同儕及父母的支持，最後三個月真的很難熬過，如今錄取心目中理想的商學院會計系，之前的辛勞努力都有的甜美的回報。

(中時)