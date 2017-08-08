立志當外交官！高雅君每天念書12小時拚上台大

新北市新店高中高雅君最後一個月每天念書12個小時以上，指考成績達400多分，如願錄取台大政治學系國際關係組。（教育局提供）

106學年度大學考試入學分發今（8日）放榜，新北市新店高中高雅君最後一個月每天念書12個小時以上，指考成績達400多分，如願錄取台大政治學系國際關係組。

遠在歐洲的導師孫鳳群得知消息，更在第一時間就以LINE祝賀高雅君金榜題名。孫鳳群表示，高3年求學認真乖巧，高三開始她更加努力。

高雅君高二通過泰雅族族語認證，她說，自己沒有甚麼特別的讀書方法，若有也是努力不懈的讀書。尤其最後一個月她每天念書12個小時以上，終於考出400多分的好成績。未來她想朝向職業外交官努力，相信以她的毅力一定可以達成目標。

(中時)