學測70級分 再拚指考錄取台大資管系

新北市中和高中307班徐子桓如願錄取國立台灣大學資訊管理學系。（教育局提供）

106學年度大學考試入學分發今（8日）放榜，新北市中和高中307班徐子桓，學測數學及社會科均15級分，但仍對學測總成績70級分並不滿意，他的目標是攻讀台大工程類或財經類學系，因此決心再衝指考，相信用心一學期，必能選擇理想志願，最終如願錄取國立台灣大學資訊管理學系。

三類組的子桓分享自己的讀書經驗：「專心」是最重要的！唯有專一心志，思路清晰，才能消化各種複雜的學科知識，高二選組時尚未清楚自己的興趣志向，隨著學校課程安排循序漸進學習，理想中的未來發展方向終於成型，此次放榜，指考物理成績考得95.5、英文84.5、數甲70、數乙90.8。徐子桓同學表示相當滿意。

他分享放棄學測高分，繼續再戰指考的心情：走過的路，從不後悔。他當初仔細思考學測所能申請的科系，若是參加指考也能錄取，因此決心再拼一戰，也用平常心一樣準備，堅定毅力，果然如願嚐得甜美果實。此次相信自己，穩健邁向心目中的夢想科系。

(中時)