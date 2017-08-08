投入偏鄉服務、不補習 他錄取政大地政學系

新北市丹鳳高中張瑋聖錄取政大地政學系。（教育局提供）

106學年度大學考試入學分發今（8日）放榜，新北市丹鳳高中的同學表現不俗，就讀於第一屆語文實驗班的張瑋聖錄取政大地政學系，張瑋聖畢業於丹鳳高中國中部選擇直升高中部，高中三年致力於課業學習外，同時擔任學校升旗司儀和領青社社長，投入偏鄉服務學習，在準備大考期間不花時間補習，選擇一步一腳印，規劃讀書計畫和依循學校老師的進度複習。

丹鳳高中表示，學校是新莊區社區高中，在台北市磁吸效應下，學生傾向往市區高中就讀，但大學入學多元化和丹鳳老師們努力營造優質學習環境下，學生三年後皆能適性進入心目中理想大學，表現在地就學的優勢。

(中時)