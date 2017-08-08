指考放榜 錦和高中學子苦讀現佳績

新北市錦和高中一類榜首黃士瑋錄取錄取臺北大學財政學系。（教育局提供）

林子馨指考錄取國立臺北教育大學心理與諮商學系。（教育局提供）

林晁琛錄取國立中興大學材料科學與工程學系。（教育局提供）

姜瑩欣錄取國立成功大學護理學系。（教育局提供）

106學年度大學考試入學分發今（8日）放榜，新北市錦和高中一類榜首黃士瑋錄取錄取台北大學財政學系，他表示：「真的很興奮！因為高中近的關係，我每天不用起的大早出門趕公車可以睡飽再去學校，也比較有精神上課，而考試就像馬拉松，雖然我學測考的不好讓我很無助但我繼續努力衝刺，指考是個翻身的機會，不用準備這麼多科而且畢業後可以專心衝刺，只要有決心一定會成功，最後也要感謝一路幫助我的錦和老師們，謝謝老師為了學生而努力。」

另一名學生林子馨指考錄取國立台北教育大學心理與諮商學系，平時留學校晚自習，培養讀書習慣，她表示：「雖然老師會給我一點點壓力，但也會有被人督促而必須去努力的想法，讓自己無法偷懶，對我準備指考有著很大的幫助。」

三類榜首林晁琛學測繁星不盡理想，於是下定決心專注在指考，畢業後仍每天都回來K書中心讀書，只要一有問題就會馬上詢問老師，題目寫完後也會向老師要新的習題練習，循序漸進，錄取國立中興大學材料科學與工程學系。

三類榜眼姜瑩欣是個勤奮上進的孩子，平時留在學校晚自習，每天固定的三小時讀書，遇到不會的問題會積極詢問老師。

姜瑩欣說，自己不是一個聰明的人，有很多題目都會一錯再錯，但自從做了各科的錯誤本後，做錯的次數越來越少，對自己也越來越有信心！雖然需要耗費大量時間，錄取國立成功大學護理學系，對她來說是最甜美的收穫。

(中時)