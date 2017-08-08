前進火星 NASA研發核能火箭引擎

為了載人火星計畫，NASA提出核動力火箭的可能性，圖為經典科幻片2001太空漫游當中的「發現號」，就是使用核動力的遠程太空船。(圖/網路)

美國航太總署NASA向BWX能源科技公司(BWX Technologies)授予一項1880萬美元的研發合同，設計核反應推進爐，以做為將來火星載人飛行任務的主要動力來源。BWXT能源公司位在維吉尼亞州林奇堡，長期以來負責核反應爐組件，核燃料和相關服務。

世界核能新聞(World-Nuclear-News)報導，NASA設想的熱核動力來源(nuclear thermal propulsion,NTP)是使用低濃鈾（LEU）燃料，它將是往返地球與火星的火箭引擎的主要能源來源，根據NASA的計算，NTP系統推力很大，可以將前往火星的航行時間從六個月減少到四個月，並且可以減少攜帶的化學燃料，使太空船的體積與重量可以減小，以便攜帶更多與太空任務相關的研究裝備。

至於大眾所擔心的核輻射問題，依據人類核動力潛艇的研究經驗，以及核反應爐科技的升級與縮小化，阻絕輻射已經不是問題。

1960年代NASA曾提出獵戶座核能火箭計畫，不過後來中止了。(圖/NASA)

BWX技術公司總裁兼首席執行官雷克斯．昆登(Rex Geveden)表示：「我們公司有能力設計、開發和製造核動力太空船，包括反應爐和核燃料種類，這是我們的轉型機會，核能推進技術應用到太空的時間到了。」

根據這項研發合約，在2019年之前，BWX技術公司要交出太空反應爐概念設計、核燃料類型，也要製作原型反應爐，要是審核通過，就要進行初始地面測試，並將反應爐與火箭引擎結合應用，不過每個進度都要經過國會的審核再撥款。今年9月下旬，NTP系統將確定使用低濃鈾燃料的可行性，要是確定後，該項目將花費一年的時間來測試和製造金屬陶瓷化燃料的能力，也就是要確定核燃料規格。

航太總署稱，之所以提出這項研發案，一來是時機已經成熟，現在我們對核動力的相關知識也以前要高上許多，其次是核熱火箭的推力又是化學火箭效率的兩倍，體積小速度快，效率更好。第三也是為了太空人的健康為考量，NASA表示，縮短太空旅行時間，可以縮短太空人被的宇宙輻射照射的時間，也就是說，太空中的宇宙高能輻射(主要是高速中子與伽馬線)，比密封良好的核反應爐釋出的少許核輻射來的更危險。

NASA另外解釋，核動力火箭概念並不新鮮。至少在1955年到1972年間，NASA就曾經推動進核動力火箭研究和重大的地面試驗，當時稱為獵戶座計畫(Project Orion)，但是當火星飛行任務推遲時，計畫就停止測試。之後熱核火箭也曾經在各種任務研究案中被重新審視了好幾次，不過多年來都沒有遠距離載人太空任務，所以相對沒有必要性。當人類登陸火星計畫被提出後，核動力火箭就顯現它的實力與價值。

(中時電子報)