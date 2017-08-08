陽岱鋼連8場敲安 巨人撂倒阪神虎
效力讀賣巨人的陽岱鋼雖前役中斷連續開轟，不過打擊手感依舊火燙，今(8日)對阪神虎賽前連7場有安打演出，此役他繼續擔綱1棒中外野手，貢獻1支二壘安打，將連續安打場次推進到第8場，巨人在前3局就斬獲6分，加上3名投手整場僅失1分，終場6比1擊敗阪神。
此役首局，陽岱鋼就選到保送，助球隊開啟攻勢，隨後靠阿部慎之助的適時安打，跑回巨人第1分。隨後巨人2下靠石川慎吾陽春炮再添1分後，3下打線更是全面爆發，趁著阪神先發岩貞祐太找不到準芯，單局狂送5保送，巨人靠3支安打就斬獲4分。
巨人雖在攻得6分後熄火，不過這對今天巨人的先發麥可拉斯(Miles Mikolas)而言，已經綽綽有餘。他投7局僅被打4支零星安打，沒失掉任何分數，連續第6場繳優質先發，接替的2名中繼投手也只讓阪神追回1分，讓巨人順利收下勝果，陽岱鋼3打數敲1安、另有2K、2保送。
(中時電子報)
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