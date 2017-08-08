若陸印開打 王丰：台灣應挺血濃於水的大陸
中國大陸與印度在錫金邊境洞朗地區軍事對峙長達近2個月，雙方透過媒體不斷放話，情勢劍拔弩張。對此，作家王丰表示，我們絕不希望大陸跟任何地區發生戰爭，但炎黃子孫的忍耐是有限度的，台灣不應該隔岸觀火，甚至火中取栗，應該站在民族大義的立場上，挺血濃於水的中國大陸。
王丰提到，中國人古有明訓「以和為貴」，喜歡「和氣生財」，但印度不斷在邊境挑釁，套一句台灣本地俗話，印度人實在是「吃人夠夠」，實在過分。因此，如果解放軍萬不得已發動一場領土主權自衛反擊戰，我們也一點都不感意外。
王丰回憶，在1962年那場中印領土軍事衝突中，台灣扮演的角色是極其尷尬。當時蔣介石和美國甘迺迪政府在中南半島等地進行特務情報合作，蔣介石甚至一度夢想利用西藏內部不穩的節骨眼，派遣大批特務人員滲透到大陸西南地區；美國也也利用在印度、泰國等地的情報據點，空運台灣的特務人員，到西藏上空跳傘進入西藏地區展開「工作」。不過，事過境遷，如今兩岸早進入和平時期，當年的中印邊界戰爭並未給大陸造成實質傷害，台灣也沒有反攻大陸成功，依舊是鏡花水月一場空。
王丰最後提及，我們希望中印之間維護得來不易的和平，認為「希望和平，而不求茍安；準備應戰，而決不求戰」。台灣當局不應該抱著隔岸觀火，甚至火中取栗的投機心態。應該是站在民族大義的立場，挺中國人，挺血濃於水的自己人。
(中時電子報)
文章來源：王丰臉書
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