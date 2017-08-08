東協50周年 對美與對中外交正在消長

南韓《中央日報》指出，東南亞國家協會（ASEAN，東協）8日迎來50周年，美聯社等外媒分析說，「川普總統的『美國優先』政策與中國國家主席習近平的『一帶一路』政策，正在影響著東協10個成員國的對美以及對中外交。」

美聯社報導稱，「隨著美中之間的較量越發激烈，東協的作用重新受到關注」，「在這過程中，菲律賓等和中國關係密切的東協成員國不斷增加」。也就是說，這些國家迅速靠攏以雄厚資金積極展開外交的習近平領導下的中國，而非主張本國優先主義的川普領導下的美國。除了菲律賓外，美聯社還提及了泰國、馬來西亞、寮國和柬埔寨等國。

菲律賓在南海與中國存在領土紛爭問題，但隨著杜特蒂總統上台，反而與中國的關係變得更加緊密。這是因為中國對其提供了巨大的援助。據外媒報導，中國最近向菲律賓捐贈了3000支槍枝和子彈等物資，價值735萬美元（約台幣2億2257萬元）。菲律賓政府正將這些武器用於鎮壓南部民答那峨島的叛軍。美聯社報導稱，「5年前美國等向菲律賓援助物資，而現在這些物資則由中國提供」。

杜特蒂喜歡中國還有另一原因。與美國等西方國家不同，中國政府主張「不干涉內政」，對於杜特蒂嚴懲毒販的行為並不予以批判。

泰國的軍事政權也因經濟、政治因素，正與中國變得越來越緊密。泰國正和中國開展著51億美元規模的高鐵建設項目，引入中國資本集中建設基礎設施。美聯社分析稱，「自從2014年軍方透過政變開始掌權後，泰國和美國的關係就變得不融洽了」，「從泰國的立場來看，與其接受讓人感到不自在的美國的幫助，還不如毫無壓力地接受中國的援助」。

北韓也一直和東協保持著友好關係。北韓在5個東協成員國設置大使館，由此可見從金日成時期起北韓就和東協關係十分親密。自古以來，東協一直以不願受美蘇影響的非同盟成員國的共性作為基礎，和其他國家進行政治、經濟以及軍事上的交流。

一直以來，南北韓兩國為了獲得東協成員國家的支持，一直在外交上進行競爭。尤其在目前因朝（北韓）核等問題對峙的「韓美日和朝中俄」格局中，東協的立場很可能為朝鮮半島局勢增添變數。

從社會主義國家（越南、寮國、柬埔寨）到君主立憲制國家（汶萊），東協由擁有多種政治體制的國家組成。由軍方統治的泰國，走民主路線的新加坡、馬來西亞、菲律賓、印尼以及緬甸等國也是東協的成員國。

新加坡《海峽時報》預測稱，「東協不同於歐盟，10個成員國保留著各自不同的政治體系，而且以互不干涉作為前提加強彼此間的合作」，「因此憑借這種特有的『東協模式』可以強化經濟上的統一，但同時也造成政治聯合較為鬆散」。

(中時)