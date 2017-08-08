現代汽車工會又鬧罷工

林國賓／綜合外電報導

為向營運高層施壓爭取加薪，全球第5大汽車製造商現代汽車集團的工會今年再度醞釀進行罷工，最快本周四就會採取行動，子公司起亞汽車工會也可能參與罷工。此一消息對於營運走下坡的現代汽車無疑雪上加霜，股價應聲重挫。

受罷工消息打擊，現代與起亞汽車周二雙雙跳空開低，前者收盤大跌2.7％至14.4萬韓元，後者更重挫4.5％，來到3.54萬韓元。

(工商)