男穿日軍制服在四行倉庫拍照 被轟腦殘

4名男子身著日軍的軍服、頭戴軍帽，在昏黃的燈光下，站在四行倉庫門口合影，但他們的臉部都被打上了馬賽克，難以辨認。（圖文／取自鳳凰網）

大陸一名叫「利馮茲維森」的網友於7日發文稱：「為期7天的淞滬行在各位的協力下順利完成，包括夜襲四行」，他特別提到了拍照的細節，稱四行倉庫晚上人很多，「合拍簡直堪比偷井蓋，很刺激，幾秒的功夫就迅速搞定，期間有倆睡橋洞的一直在盯著我們，不過幸好他們沒手機就是了。」

根據這位「利馮茲維森」網友說，這次拍照大概就是「戰爭末期曾經參與過上海事變（指八一三淞滬抗戰，日本稱之為第二次上海事變）的將校故地重遊」。從左至右的著裝依次是日本海軍防暑衣、日本海軍的幾種軍服。

7日下午，上述貼文被大陸網友發現，隨即在微博上爆料表示：「4個精日、身穿二戰日軍制服，乘夜在著名抗日遺址、愛國教育基地四行倉庫拍照留念，惡毒褻瀆烈士英靈，令人髮指，求擴散！」微博甫一發出，立即引起轉發與熱議。

8日上午，大陸媒體來到上海四行倉庫，安保人員都表示，沒有看到過有網友穿日軍軍服來此拍照。

大陸媒體對比照片發現，網友留影處是「上海大陸銀行倉庫」的招牌下，館內有一個攝影機是朝外的，但由於攝影角度關系，鏡頭被一道圍牆擋住了。好在，周邊路段還有不少攝影機鏡頭，應該能記錄下當時的情況。

四行倉庫抗戰紀念館負責人馬先生接受大陸媒體採訪時表示，「已經關注到了網上披露的情況，作為一個國家級的抗戰歷史紀念館，我們對於這一行為表示嚴厲的譴責和憤慨！」馬先生表示，館方已經積極和當地公安機關進行溝通。

大陸媒體離開時注意到，事發位置已有安保人員巡邏駐守。

大陸媒體與爆料人取得聯繫，據說最初是在某個社群看到這些圖片的，後來發現，這些圖片被發布在自己的網路空間的。爆料人說，「我對這個群體了解不是很多，但沒想到他們居然會這麼沒下限。」

爆料人說，「當時的感受就是憤怒，無比的憤怒。」他在微博上發文稱，穿日軍制服這些人在上海進行丑惡表演不止這一處！這是對所有愛國同胞的精神侮辱！

大陸媒體報導，這4名穿日軍制服拍照者的身份目前還不得而知，但從文字截圖來看，應該是從外地來上海的。而爆料網友口中所說的「精日」究竟是什麼？報導說，「精日」就是「精神日本人」，是精神上已經把自己視同為日本人的人群。這類人中有些的極端者崇拜日本到了仇恨自我民族，以自己是中國人為恥。

大陸網友看到後均表示義憤填膺，怒不可遏。「不打一頓就覺得對不起當年死去的同胞和將士」，「中日兩國若再有戰爭，這些人定是漢奸無疑。」，「二個中國遊客在德國國會大廈前行納粹禮被拘，這四個鬼子穿侵略軍的軍服在四行倉庫拍照留影竟然若無其事，還敢上傳網路示威！」「四行倉庫參觀過，不知道這些人腦子怎麼想的，也不知道他們的先人在那場戰爭裡是什麼角色。那些為了這個國家和民族犧牲的人，不能被記憶感恩，難道還要在他們犧牲的地方，受此侮辱嗎？我們的血性已經沒有了嗎？我的祖輩也是在那場戰爭裡扛槍殺敵的人，悲哀，憤怒！」

(中時電子報)