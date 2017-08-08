日本政府將正式探討修改防衛大綱

日本政府8日發表的2017年版《防衛白皮書》中將北韓核武與飛彈開發定位為「新階段的威脅”」。以此為前提，日本將尋求與美聯手提高應對能力，並有意正式探討修改防衛力建設方針的《防衛計畫大綱》，以及制定2018年度以後的下一期《中期防衛力整備計畫》）。

新任防衛大臣小野寺五典在8日發表白皮書的記者會上就此議題強調：「除了加強西南地區防衛和彈道飛彈防禦外，太空和網路等新領域也是討論課題」。

(中時)