美拉攏泰軍事當局 共阻北韓核武野心

美國國務卿提勒森8日訪問泰國首都曼谷，訴求泰國軍事執政當局減抑與北韓的經貿往來，並力圖穩固美泰雙邊關係。

自從泰國2014年發生軍事政變之後，美泰關係即陷入緊張，中國則趁機修好與泰國的關係，更促成了許多軍購與基礎建設交易。

提勒森是泰國政變以來美國往訪的最高階外交官員。他此行一大任務在於拉攏泰國共同阻止北韓持續研發核武。

(中時)