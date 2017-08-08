看好韓國瑜2018南征高雄 教授讚：港都將「如水得魚」

韓國瑜。（本報資料照片）

離明（2018）年地方選舉還有1年半的時間，國民黨現今已開始積極進行人事規畫，近來就傳出，前台北農產運銷公司總經理韓國瑜，有望被指派參選高雄市長，引起各界討論。對此，世新大學口語傳播系教授游梓翔昨（7）日在臉書表達力挺，稱韓國瑜若到港都經營，其勢必能為藍營、高雄注入正面力量，港都將「如水得魚」。

游梓翔昨在臉書說道，高雄是港都是水都，除了需要船和人，還需要「魚」、需要「多樣」。魚少了，或只有一種魚一種聲音，綠到都成墨了，怎麼發出美麗島車站的五彩繽紛光芒？

因此，對於傳出國民黨考慮讓韓國瑜當高雄市主委，或甚至選高雄市長一事，游梓翔認為，從韓過去在台北農產公司的管理表現，到藍營主席選舉中展現的論述能力，以及個人強烈的庶民風格來看，「這隻『瑜』如果到港都經營，對國民黨、對高雄，都是正面消息。」

至於，港都是不是韓國瑜的水，游梓翔說，還有待時間證明，談選舉也還早；但他肯定地說道，「注入讓大港大城吸引更多船更多人的創意與戰力，更重要的是讓更多不同聲音不同色彩在高雄發聲發亮，是著好棋。」並強調此對港都來說，其實是「如水得魚」。

事實上，國民黨準主席吳敦義日前就表示，他與韓國瑜溝通過，盼韓能接任國民黨高雄市黨部主委；至於對方是否答應接任，吳敦義語露玄機說，「8月底就知道了。」不過，對於韓國瑜是否會參選高雄市長，吳則未給出明確回答。

(中時電子報)