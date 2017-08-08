日本推出奧運會紀念車牌

上排為一般車的車牌，下為東京奧運紀念車牌。(東京奧運、帕奧組織委員會提供)

日本為迎接2020年的東京奧運會，將發行汽車用紀念車牌。多彩的線條從車牌中心向外呈放射性延伸的設計，象徵著「多樣化的未來」。

日本國土交通省8日公布了東京奧運紀念車牌的圖樣，這是經公開招募，最後從5件作品中選出的。設計此圖案的是45歲在製造商擔任設計師的內田尚登。

評審委員長，也是東京藝術大學美術館館長、教授秋元雄史表示，這個圖案充滿速度感，在奧運會後也可以長期使用。

(中時)