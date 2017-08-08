政策推行有成 6成德國家庭願一生租房

除了足球隊和先進工業以外，德國以租賃為主體的住宅體系同樣聞名於世。經過70餘年的租屋政策實踐，德國的租屋市場規範明確且相當發達，約有60%的德國家庭願意選擇一輩子租屋居住。

德國住宅自有率長期穩定維持在40％左右，遠低於歐盟平均63％的水準，長期維持以租賃為主的形式。德國住宅擁有多元化供應來源，包括開發商、合作社、私人自建住宅、政府保障住宅等等，以確保充足的房源供給。

德國住宅租賃市場中，以私人出租為主。保障住宅則由私營機構主導，但須遵守法律規範。在德國，政府保障住宅有嚴格的申請規定。申請者最低收入是單人年均收入12000歐元，或家庭年收入18000歐元，每增加一名家庭成員，此標準可提高4100歐元。

德國租屋市場的運作則仰賴法規制度的支持。根據《住房租賃法》，租房合約分為有限期和無限期，通常以無限期為主。若要終止合約，房東必須提前3至9個月不等（視租賃時間長短而定）告知租客。除特殊情況外，房東不得主動收回房屋。

此外，租金金額和上漲幅度也受到限制。簽訂新的租賃合約時，只要不違反法律，當事人可以自由約定租金，但最終價格不得超過政府規定的「可比租金」範圍，且3年內租金漲幅不得超過20％，租金超過若可比租金的20％，即構成違法，超過50％即構成犯罪。

(中時)