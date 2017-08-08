假整地之名 男扮山老鼠偷砍相思樹

楊男假借整地之名，卻私自盜砍林木，遭人發現報警。（莊旻靜翻攝）

警方抵達現場，丈量遭砍的相思樹，最大直徑達70公分。（莊旻靜翻攝）

假整地之名，行竊盜之實？新竹縣楊姓男子熟悉關西鎮玉山一帶山區，日前潛入他人用地，宣稱受地主友人委託整地，卻擅自砍伐相思樹等林木，7日民眾發現他假借此名義砍樹，向錦山派出所報案，由派出所、新埔偵查隊於現場逮捕，依竊盜罪嫌將楊男移送法辦。

警方指出，49歲的的楊姓男子對當地狀況十分熟悉，往往假稱是受委託，前往整地，不過卻偷砍具有經濟價值的林木，他7日遭逮時，還砍了兩棵分別直徑為70公分、54公分的相思木，長度分別達8.4公尺、14.14公尺。

警方表示，楊男犯案手法有如山老鼠，先將木頭切成一段一段，再分批運下山。據了解，相思樹目前行情約為每公噸3、4千元，楊男當天所砍伐樹木至少2噸以上。警方將全案依竊盜罪嫌，將楊男移送法辦。

(中時)