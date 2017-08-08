日防衛白皮書 憂中國、北韓威脅升級

日本政府8日公布2017年版《防衛白皮書》，大幅記載北韓核武、飛彈的開發已有相當的進展，強調對區域及國際社會是「新階段的威脅」。對於中國在東海、南海問題上持續不妥協的態度則表示強烈擔憂。

白皮書中分析，北韓一連串的彈道飛彈開發，已提高了長射程化、發射型態多樣化、隱匿性、可同時發射多枚飛彈的飽和攻擊能力和奇襲攻擊能力等。

今年7月4日北韓發射的彈道飛彈最大射程至少達5500公里，確認為洲際飛彈，可看出北韓有心讓長程彈道飛彈實用化。今年2月12日、5月21日北韓發射的固體燃料型新彈道飛彈的射程也超過1000公里，今後也有可能針對日本部署。

核武開發方面，「有可能已實現了小型化、彈頭化」、「隨著時間的進展，北韓部署搭載了將我國(日本)納入射程的核彈頭彈道飛彈之風險越來越大」。

中國方面則指，中國試圖以力量(武力)改變現狀的嘗試，乃容易導致不測事態的危險行為，對區域和國際社會的安保環境將造成影響。

有關中國擴張海洋勢力的問題，中國海軍向南方、遠海擴張活動範圍，且日本首度在東海中部海域發現中國「遼寧」號航空母艦，確認中國航母已進入太平洋，今後在日本海的活動也可能日漸頻繁。

對於日本主張擁有主權的釣魚台列嶼(日稱尖閣諸島)，白皮書指出，中國海軍在接近釣魚台的海域慣例性活動，中國軍機在沖繩等接近日本西南列嶼的空域活動頻仍，日本將進行部隊的重新整編，加強西南地區的防衛態勢。

(中時)