左手骨被撞斷後 桃猿黃浩然首現身球場

黃浩然傷後首度現身球場，左手臂上還留有開刀的傷痕。(蔡銘仁攝)

上月底Lamigo桃猿對決統一獅一役，猿隊捕手黃浩然因與跑者衝撞，導致左手前臂尺骨骨折，當下就立即送醫治療，經開刀治療後，今(8日)傷後首度現身桃園球場，依照醫院的規劃，他最快可能得等到季後賽，才能回到球場，「不過一切順利的話，希望能提早一點點回來。」

黃浩然是在上月23日與獅隊唐肇廷在本壘發生衝撞，而導致受傷；傷前出賽48場，繳打擊率2成69、上壘率3成15、長打率4成18成績。他如今受傷的左手前臂，多了一道的開刀痕跡，裡頭埋了8、9根鋼釘，因骨頭還未痊癒，左手腕還不能正常的旋轉，「還好是斷中間，如果傷靠近關節就更麻煩了！」

儘管如此，黃浩然已經在不影響傷勢復原為前提下，開始做一些輕度訓練，包括維持心肺及核心肌群狀態的訓練，重量訓練則只能做下半身。他到球場，也在牛棚簡單砸網維持丟球手感，「畢竟休了3個多禮拜都沒碰球，還是要盡量維持手感。」

黃浩然先前本預計4到6周能歸隊，不過他表示，那可能只是骨頭恢復的時間，若還加上復健，醫院評估至少要到季後賽才能比賽，「我是希望能早一點，看能不能在下半季末就回來，這樣比較能銜接比賽的感覺，不過也不會特別趕進度，要完全好再上。」

黃浩然下周二要回醫院複診，照X光看骨頭復原的狀況；接下來在猿隊回桃園時，他會隨隊做簡單的練習，猿隊到客場征戰則回醫院復健。猿隊缺少黃浩然在場上指揮後，今天賽前8戰4勝，以11勝7敗暫與統一獅並列下半季龍頭。

(中時電子報)