【獨家】馬幼興生日、父親節同一天！與前妻、兒女幸福同框慶「重生」

馬幼興帶前妻與兒女到宜蘭度假慶生兼過父親節。（林淑娟攝、馬幼興提供）

馬幼興帶前妻與兒女到宜蘭度假慶生兼過父親節。（馬幼興提供）

馬幼興數月前靠司法判決洗刷清白，走出被誣告性侵、長達一年的低潮，8月8日父親節是他47歲生日，他在臉書Po出與前妻和兩個小孩一起赴宜蘭度假的快樂合影，寫著「有你們的陪伴就是最好的禮物了！平淡生活才是讓我感受最幸福的」，幸福洋溢的團聚畫面，完全看不出是離異夫妻。是否和前妻復合？他低調回說：「沒有！」但語帶保留表示一切順其自然，現在彼此相處仍像一家人，這次主要是為了陪小孩才全家「同框」，前妻也很大方，不介意照片曝光。

他說，今年生日對他而言，具有「重生」的重大意義，他刻意向三立《一家人》劇組請假三天，帶著前妻和一雙寶貝兒女，並邀請小孩的好同學，和自己的同學共數個家庭、約20人，一起到宜蘭烤肉度假。他以前不太清楚兒子的學校生活，這次因兒子的國中同學同行，結果兒子被同學爆料，原來他在國二時就有女生喜歡他，讓身為爸爸的他聽了暗爽：「覺得兒子青出於藍！比老爸優秀！」

前一晚他們2個大人、3個高中生共5個男生還一起好好坐下來聊天，討論一些男人之間的話題，他從中更了解自己的兒子，他也提醒兒子，現階段還是要好好唸書，「我在他這年紀時，我爸爸已經離開快3年，所以我國二就開始打工、自食其力了！」

馬幼興說，之前他一直想帶女兒去宜蘭玩或去露營，但女兒很黏媽媽，只要必須在外過夜，一定要有媽媽陪，這次是前妻主動說適逢父親節又是他生日，所以可以讓小孩來陪他，「那件事發生到現在，我沒跟小孩一起外出，就怕他們接收到異樣眼光，現在真相大白了，我總算可以帶小孩一起走出戶外迎向大自然！」也是這三天的相處，他才知道，女兒很黏媽媽、也會欺負媽媽，「她照顧小孩真的很辛苦！」

雖然開心過生日、慶祝父親節，但馬幼興這三天假期其實心情複雜，他說，回到三立拍《一家人》這段期間，與7日凌晨過世的舊識陳俊任導演一起出過幾次外景，他看到一個父親為了年幼孩子的勇敢付出，他回憶，日前有一天天氣非常炎熱，他們在中視外面的公園拍兩場外景戲，「拍完第一場、等拍第二場時，俊任導演已經狂吐了5次，我一直在觀察他的身體狀況，看他一直冒汗，一時也分不清他是因為熱還是身體不舒服才流汗。後來攝影師拿了一罐汽水給他喝，他喝完忍不住喊爽！」

他說，其實當時導演的身體狀況應該是不能喝，但工作人員就是希望讓導演喝點有味道的東西、能夠感覺舒服一點，攝影師也一直要導演去醫院休息一下，導演卻反問：「去醫院幹嗎？」堅持自己不用休息，要繼續把戲拍完，而且對鏡頭反而要求得更完美，連他在旁看了都覺得明明畫面可以了，但導演就是不想讓人家覺得他身體不舒服就隨便拍拍過關。

馬幼興說，他6日在宜蘭度假時，還跟友人聊起導演的敬業、為了年幼孩子的付出，沒想到隔天一早起床就聽到消息，一時間還以為是誤傳，直到看到新聞才相信是真的，他心情非常複雜且難過，「他比我大幾歲，我的小女兒都比他的女兒大，又是在父親節前夕發生，真的很感慨！」

(中時)