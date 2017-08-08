四川九寨溝發生芮氏規模7強震 已致4死30多傷

美國地質調查局測得的地震規模較中國大陸測得略低，為芮氏規模6.6。（圖/USGS)

四川九寨溝縣城。（圖取自中國地震台網）

四川九寨溝今晚發生芮氏規模7地震，傷亡不明。（圖取自中國地震台網）

九寨溝天堂洲際大飯店因地震發生毀損。(取自微博)

一路上因地震而布滿碎石磚瓦。(取自微博)

(23:22更新）據中國地震台網發布正式測定數據稱，8月8日21時19分在四川阿垻州九寨溝縣附近發生芮氏規模7地震，美國地質調查局(USGS)初步測定為規模6.6。根據騰訊網，九寨溝漳紮鎮有部分房屋有問題，目前有4人死亡，受傷30多人；駐川部隊和武警官兵已做好赴九寨溝救災準備。

中國地震台網正式發布測定數據稱，四川阿垻州九寨溝縣附近發生芮氏規模7地震，震源深度20公里。此一地震規模最初是測得規模6.5，稍後才發表正式地震數據為規模7。目前尚無進一步傷亡報告傳出。

新華社報導指出，中國四川阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣發生芮氏規模7地震，震央位於北緯33.20度，東經103.82度，震源深度20公里。九寨溝景區工作人員桑吉電話告訴新華社記者說，在九寨溝景區裏面第四條溝扎如溝看到有房屋倒塌和開裂，當地正組織疏散百姓。

美國地質調查局發布這次地震數據為規模6.6，震央在四川省阿垻藏族羌族自治州九寨溝縣永樂鎮以西36公里處(33.217°N 103.843°E)，震源深度10公里，屬淺層地震。

中國地震速報網報導，四川九寨溝地區人口並不稠密，依據地震人口熱力大數據分析，這次地震震央20公里範圍內人口數約2.1萬，50公里範圍內約6.3萬，100公里範圍內約30萬。地震速報網發布了兩張九寨溝縣城的現場照片，照片中只有部份房屋有輕微損壞，部份地區電力設施受損。

陸媒《看看新聞》報導，九寨溝的黃龍機場目前仍正常運行，機場約500名旅客正在進行疏散。由於此次地震規模強烈，近自四川成都、遠至陝西咸陽、甘肅蘭州及天水等地均有震感。

東網報導，地震發生後，網民在微博紛紛發貼，並附上大量各地民眾疏散的照片，景區遊客、戲院觀眾，還有商場的顧客及職員，匆忙走到街頭。另有短片顯示，室內天花吊燈搖晃劇烈，顯示事發時震度極為強烈。

(中時電子報)