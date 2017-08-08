歐陽妮妮、娜娜 一同排擠妹妹
從小就是鎂光燈焦點的歐陽三姊妹，近日受邀作客TVBS《小燕有約》，分享三姊妹生活中的點滴，年紀較小的娣娣相較兩個姊姊年齡之下有一段差距，主持人張小燕問及歐陽妮妮和娜娜：「感覺妳們姊妹心事都不會與娣娣分享，是不是有點在排擠她？」妮妮笑說：「這是事實！娣娣年齡小，跟她說她不太懂，另一方面她是個大嘴巴，因為跟她說的事情都會被爸爸(歐陽龍)知道。」娣娣直回：「爸爸問一定要說阿！」
近期受到大眾注目的歐陽娜娜今年滿17歲，她打算明年重返校園唸書，期待地說：「回去唸大學，這是我一直嚮往的，恰巧明年戀愛也解禁，打算重回校園想交年齡大一點的對象，也不排斥談異國戀愛，只希望對方心靈上比我懂事。」
近四年沒有在家長住的她，前兩年在國外念書，後兩年因工作飛來飛去，張小燕問及，現在回到家住會不會變得不習慣？她表示：「已經很習慣一個人住飯店，搭飛機與在飛機上睡覺已經是家常便飯，反而現在回到家中就會不習慣，有時候只要待在家四五天，就會想問怎麼沒有工作？」
(中時)
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