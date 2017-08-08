馬來西亞9月開始向觀光客徵收「旅遊稅」

馬來西亞旅遊和文化部長納茲里8日宣布，馬來西亞將從9月1日起向外國遊客徵收旅遊稅。

納茲里在記者會上說，外國遊客入住馬國內任何酒店，每個房間每天會被徵收10林吉（ringgit，台幣約71元）的旅遊稅；馬國公民和永久居民不用交旅遊稅；入住在馬旅遊和文化部登記的民宿無需繳稅。

納茲里說，徵收旅遊稅預計每年會為國家帶來2.1億林吉（台幣約15億元）的稅收。

(中時)