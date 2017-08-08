世大運》競技體操測試賽 唐嘉鴻個人全能銅牌

世大運競技體操測試賽，地主好手唐嘉鴻收下個人全能銅牌。(台北世大運執委會提供)

2017台北世大運競技體操測試賽8日在台北市南港展覽館四樓點燃戰火，展開為期兩天的賽事，首日進行男女團體賽與個人全能賽事，地主中華臺北隊表現精彩，男、女A隊分別包辦團體賽金牌，而個人全能賽方面，哈薩克選手在男子組包辦前兩名，女子組也奪下銀牌；中華隊名將唐嘉鴻獲得個人賽銅牌。

此次競技體操測試賽安排在世大運開幕前12天舉行，正好讓提前來台備戰的哈薩克隊與馬來西亞隊有參加測試賽機會，也讓地主選手見識到該國選手的出色實力。

哈薩克在男子組表現強勢，儘管團隊成績237.750分不敵中華台北A隊的240.725分，但個人全能方面，Milad Karimi以82.125分勇奪金牌，Yerbol Jantykov也以79.225分搶下銀牌，中華台北選手唐嘉鴻則以79.150分獲得銅牌。

哈薩克隊早在8月5日就已抵達台灣備戰，測試賽首日兩名選手順利包辦個人全能金、銀牌，代表參加賽後記者會的哈薩克隊國際裁判Kim Alexsander表示，選手利用測試賽適應新場地與動作，表現獲得教練團滿意。他特別感謝中華臺北體操協會協助，讓哈薩克隊能在台北市多待3天，於12日直接入住位於林口的選手村。

中華台北A隊雖未能在個人全能賽摘金，但各單項都有精彩表現，包括里約奧運國手李智凱與隊友徐秉謙分別在鞍馬拿下14.850分與14.800分，以及唐嘉鴻在單槓獲得14.100分，不但有望9日在測試賽單項決賽奪下佳績，更是他們在台北世大運繳出頂尖表現的最強定心丸。

中華台北A隊總教練濱田貞雄強調，測試賽提供選手到比賽場地適應的機會，也讓選手能嘗試新的比賽動作，他滿意選手的整體表現，他說：「狀況與表現雖不完美，但接下來還有12天，我們要利用最後的這段時間，全力調整到最佳狀態。」

女子組方面，由師大麥劉湘涵領軍的中華台北A隊以142.825分拿下團體金牌，麥劉湘涵也以49.550分拿下個人全能金牌。包辦雙金的麥劉湘涵表示，首度進入南港展覽館比賽，真的就像過去參加國際賽的感覺一樣，「感覺很棒！」她肯定首度在比賽中展現的動作，給了自己80分，她說：「以心態來說，我放得開，動作整體很流暢，這給了我接下來比賽的信心。」

(中時電子報)