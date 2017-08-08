吳宗憲耳根子軟 業務「一句話」直接下訂保時捷
吳宗憲日前錄《小明星大跟班》主題「製作單位公認！這些藝人CP值超低！」他先解釋CP值的用意，認為藝人要呈現自己最大的價值去展現給觀眾，並拿車子舉例，下一秒他自爆日前跑去訂了一台porsche，他原本向汽車業務嫌車太貴，對方卻悠悠回應：「他們(SUBARU)那價錢是真的很便宜，我們真的比較貴，可能要撞了才知道！」因為這句話，他立刻下單訂購一台，女兒Sandy吳姍儒笑說：「你怎麼耳根子真軟啊，好好說服喔。」
節目邀請高CP值藝人代表沈玉琳、孫協志，以及低CP值藝人代表斯亞、馬國賢、陳艾熙、詹惟中、山豬與逸祥等人，由製作單位來票選哪位藝人CP值最低。
馬國賢曾在《康熙來了》被票選為「轉台王」，因此對中天攝影棚有陰影，「在這攝影棚當中曾獲得轉台王，所以我不敢高估自己！」吳宗憲開玩笑說：「這場地等於是你的陰地啦！」
沒想到票選結果出爐，馬國賢再度獲封「CP值最低的藝人」，被製作單位評為「資深練習生」、「發來增加工作量」，讓馬國賢崩潰大喊：「始終無法打破這個魔咒！」這次票選讓他知道「譁眾取寵」的重要性。
(中時)
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