吳宗憲耳根子軟　業務「一句話」直接下訂保時捷

吳宗憲（右）去賞車，被業務一句話激到立馬下訂保時捷。（圖／中天提供）

馬國賢被製作單位評為CP值最低藝人。（圖／中天提供）

吳宗憲日前錄《小明星大跟班》主題「製作單位公認！這些藝人CP值超低！」他先解釋CP值的用意，認為藝人要呈現自己最大的價值去展現給觀眾，並拿車子舉例，下一秒他自爆日前跑去訂了一台porsche，他原本向汽車業務嫌車太貴，對方卻悠悠回應：「他們(SUBARU)那價錢是真的很便宜，我們真的比較貴，可能要撞了才知道！」因為這句話，他立刻下單訂購一台，女兒Sandy吳姍儒笑說：「你怎麼耳根子真軟啊，好好說服喔。」

節目邀請高CP值藝人代表沈玉琳、孫協志，以及低CP值藝人代表斯亞、馬國賢、陳艾熙、詹惟中、山豬與逸祥等人，由製作單位來票選哪位藝人CP值最低。

馬國賢曾在《康熙來了》被票選為「轉台王」，因此對中天攝影棚有陰影，「在這攝影棚當中曾獲得轉台王，所以我不敢高估自己！」吳宗憲開玩笑說：「這場地等於是你的陰地啦！」

沒想到票選結果出爐，馬國賢再度獲封「CP值最低的藝人」，被製作單位評為「資深練習生」、「發來增加工作量」，讓馬國賢崩潰大喊：「始終無法打破這個魔咒！」這次票選讓他知道「譁眾取寵」的重要性。

(中時)