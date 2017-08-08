驚收「王心凌、姚元浩謎片」 恬娃急揭真相
王心凌私密照外洩風波延燒至今，姚元浩今（8日）再度發聲，請對方一定要提告，表示只有公權力介入，才能還他清白，雙方正式鬧翻。而資深藝人恬娃日前曾把該私密照P成長輩圖，意外捲入風波，現看到局面發展成這樣，表示相當心疼。
姚元浩之前在臉書發首篇道歉文時，恬娃曾在底下PO王心凌私密照P圖想安慰當事者，卻被狂轟是二次傷害，隨後也驚覺可能違法便刪除留言。而據《自由時報》報導，她今看到姚元浩的最新新聞，就說：「不要告啦，兩個都是很棒的人」，並再次搬出長輩圖金句，要他們「放下，與世無爭」。
另外，恬娃還提到曾收過中南部友人傳給她2部「謎片」連結，而該片竟打著「王心凌、姚元浩的私密影片，不快看就要被刪了」的註解，但內容其實就只是一般謎片，讓恬娃急著向大家澄清。
恬娃表示，中南部鄉親雖聽過姚元浩、王心凌的名字，但可能對他們的臉孔不熟，因此擔心會有人信以為真，對兩人有不好的影響，最後她也希望兩人都能放下此事，好好過生活。
(中時電子報)
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