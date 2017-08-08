台南一中校長喊話 別再增加繁星名額
大學招聯會日前以大數據分析「指考分發學生表現最差」，結果被台大最新研究打臉，台大公布研究數據指出，學測成績申請入學的學生並沒有比指考入學優。台南一中校長張添唐今天主張，入學管道應多元，但比率要適當，繁星與申請入學都不應再增加，應維持登記分發占一半名額。
張添唐說，今年大學第一階段申請入學，許多大學都提高名額，被視為搶學生，他認為，第一階段的繁星和申請入學，以及第二階段的登記分發，各有功能和意義，學測側重均衡發展，指考則讓學生依照專長知能、性向興趣作出選擇。
他強調，繁星名額不應再增加，12年國教強調適性揚才、不要排名，然而，矛盾的是，繁星卻看重排名，而且，每一科都需要排名，遭批違反12年國教精神。
他說，這幾年下來發現，各種考試制度下，學生各自都能有所發揮，教育本質就該如此，因此不樂見再增加第一階段申請入學與繁星名額，建議應讓2階段的名額維持各占一半。
大學指考今天放榜，台南一中有309人參加指考，87人錄取台成清交政大，80%錄取國立大學，其中，二三類組最高分周光照，463.1分成績穩上台大醫，但最終選擇台大電機系，他說，父親以前夢想讀台大電機系卻未能如願，如今自己考上，也算為父親圓夢，成為最好的父親節禮物。
另外，今年南一中也有13人選擇到國外求學，包括美國、法國、大陸、香港等，張添唐也鼓勵學生勇於挑戰，追求不一樣的未來。
(中時)
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