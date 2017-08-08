四川7.0大地震 震央距旅遊聖地九寨溝縣39公里

中國地震台網 8日報導，8月8日21時19分，在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.20度，東經103.82度）發生7.0級地震，震源深度20公里。

震央距九寨溝縣39公里、距松潘縣66公里、距舟曲縣83公里、距文縣85公里、距若爾蓋縣90公里，距隴南市105公里，距成都市285公里。

此次地震周邊5公里內的村莊有比芒，20公里內的鄉鎮有漳紮鎮。

據地震人口熱力大資料分析，震中20公里範圍內人口數約2.1萬，50公里範圍內約6.3萬，100公里範圍內約30萬。

當日21時41分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.18度，東經103.85度）又發生3.3級餘震，震源深度9公里。

(工商)