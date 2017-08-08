陸軍今音樂會演奏「友邦之音」

陸軍今辦「友邦之音」音樂會。圖陸軍司令部提供

陸軍今辦「友邦之音」音樂會。圖陸軍司令部提供

陸軍司令部今晚在國家音樂廳演出「大漢天聲—軍樂隊訓練成果音樂會」，特別將布吉納法索等9個友邦國家最具民族特色的歌謠，重新編寫成《友邦之音》一曲，並邀請友邦軍校學生到場聆聽。

今年適逢七七抗戰80週年，也是陸軍樂隊創隊66週年，軍樂隊自2007在國家音樂廳演出「大漢天聲—軍樂隊訓練成果音樂會」後，經過10年辛勤的努力與準備，再度舉辦訓練成果音樂會。除了緬懷先烈先賢犧牲奉獻之精神，更藉此激勵國軍官兵，傳承無懼生死、報效國家的軍人氣節，善盡保國衛民的神聖職責；此外，也希望透過音樂呼籲國人同胞體認抗戰歷史意義，凝聚心手相連、同舟一命的全民國防共識，爭取民眾對國防事務的認同與支持。

陸軍司令部表示，音樂會首先以演奏樂曲「榮耀與勝利」為開場，此乃國內知名音樂家侯志正教授特別為紀念七七抗戰80週年而作，配合大量的打擊樂器，展現出氣勢磅礡與深情婉約的段落強烈風格對比。在兼具流暢優雅旋律線條與強烈節奏感及力度變化的安排之下，是一首能反映出動盪世代風華萬種的情懷，揭開音樂會序幕。隨後，依節目調性區分「英靈詠讚」、「白朗峰─王者之路」、「曼哈頓」、「友邦之音」、「巾幗英雄」、「白雲故鄉」、「榮耀進行曲」、「舞會倩影」及「萬眾一聲」等單元，透過陸軍軍樂隊與國內知名音樂家的合奏，呈現出象徵軍民心手相連、捍衛家園，共同邁向全民國防的新時代。最後，安可曲由陸軍專科學校勇士之聲合唱團採大合唱方式，演唱「出發」、「中華軍威震四方」、「陸軍健兒」、「大刀進行曲」、「陸軍軍歌」等5首慷慨激昂的軍歌，帶動現場觀眾齊聲合唱，讓音樂會在動容與激昂的歌聲中完美謝幕。

陸軍司令部進一步指出，本次音樂會在「友邦之音」單元中，特別尋覓布吉納法索等友邦國家膾炙人口且富民族特色的歌謠重新編寫的管樂團作品。風格鮮明各異其趣，曲中穿插非洲特有的即興節奏型態、扣人心弦的靈歌詠唱以及熱情奔放的流行拉丁等風格，希望讓國際友人感受中華民國溫暖的一面。

(中時)