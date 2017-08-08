「對建國沒貢獻」 印尼穆斯林要求拆除巨型關公像
印尼東爪哇一座號稱東南亞最高的關公雕像日前揭幕，卻引起當地部分穆斯林人士抗議。抗議者主張「關公對印尼建國沒有貢獻」，不應立像，要求政府予以拆除。上周末關聖廟用白布遮住關公像，但緊張仍未解除。
印尼「雅加達椰子網」（Coconuts Jakarta）報導，位於東爪哇土班縣的關聖廟日前落成一座關公像，高達30.4公尺，斥資25億印尼盧比（台幣約567萬元）。沒想到關公像很快在印尼社群媒體中引發爭議。當地穆斯林團體對雕像提出許多負面評論，甚至有人把這座關公像看作是華人掌控印尼政府的象徵。
抗議團體成員迪迪克表示，關公像不屬於印尼，因為這位中國將軍（關雲長）對印尼建國沒有任何貢獻。他主張，土班縣關聖廟可以建造大型關公像，但是必須是在廟裡面，不是在廟外面的土地上。他還說，民間團體將持續抗議，要求政府拆除關公像或遷移別處，改立印尼建國英雄的雕像，如果政府不答應他們的要求，他們將自己動手拆除。
東爪哇省印尼華人地區協會會長桑托索說，抗議人士對關公有誤解。他說，「抗議者認為我們敬奉是戰爭將領，這是錯誤的。我們敬奉和尊敬的是關公所象徵的忠誠，他對人類的忠誠，以及他對公正的捍衛」。
據了解，土班縣關聖廟是當地華人信仰及文化中心，據說已有300年左右歷史。尤其在關聖帝君誕辰或春節等華人傳統節日，更有數萬個遊客湧入，為當地旅遊業帶來貢獻。
(中時)
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