台南站鐵鍊鎖鐵軌案 嫌犯抓到了
今天上午10點10分左右，有民眾在台鐵台南站東正線81號轉轍器附近，發現有人正以鐵鍊將鐵軌鎖住，所幸台鐵道班人員及阻止及處理，避免列車翻覆或出軌，但仍造成1列車延誤5分鐘。事後，鐵路警方與台南市警一分局於晚間近8點循線逮獲涉案的蔡姓男子，但對方被診斷罹患精神疾病，全案正由鐵路警方處理中。
臉書粉絲團「台灣便當管理局」今天的PO文，不僅有鐵鍊綑綁鐵軌的畫面，內文還指出，「稍早南部路段有窮極無聊鯛民拿鐵鍊綁鐵軌」，引發不少網友痛批「這已經公共危險了」、「夭壽骨的人渣」、「會出軌ㄟ」。
台鐵台南站表示，今天上午有道班人員通報，指10時06分台南站東正線81號轉轍器附近，發現有人以鐵鍊將鐵軌鎖住，經道班人員出面制止，對方才落荒逃走，10分鐘即解除狀況，但也同步通報鐵路警方處理中。
鐵路警方會同台南市警一分局合組專案小組，經調閱路口監視器後，發現曾在一分局轄內多次持磚頭砸物、破壞娃娃機的蔡姓精神病患涉嫌重大，經前往對方住處將他傳喚到案。
(中時)
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