菁英盃》受林冠綸啟蒙 淡商黃雨晴：籃球能改變人生

淡商後衛黃雨晴(左)身高160公分。(林宋以情攝)

畢業自基隆正濱國中，淡商女籃後衛黃雨晴，有別於淡商過往幾乎的高控球傳統，160公分身高在場上穿梭顯得迷你，堅持籃球路上，SBL達欣隊球星同時也是正濱國中教練林冠綸，給她不小啟發。

過去淡商出產的控球，從林育庭到「小廣」郭宜婷到彭曉彤，身高都在170公分上下，黃雨晴與今年畢業的「精靈控衛」高鈺琳相較之下嬌小許多，但追求籃球的決心黃雨晴不比他人少。

淡商後衛黃雨晴(左)身高160公分。(林宋以情攝)

就讀仁愛國小時黃雨晴因為好動加入籃球隊，當時還身兼田徑、手球、躲避球，甚至拔河隊也參一腳，但她還是鍾情籃球。

黃雨晴笑說，「其實國中有想過退出，沒想到練球這麼累。」雖然才高二，黃雨晴透露出有別於同齡女生的成熟，會選擇堅持下去，她表示受正濱國中教練林冠綸影響不小。

「教練以自己的例子告訴我們，其實籃球可以改變人生。」黃雨晴說，「我也覺得籃球改變我很多，以前是三分鐘熱度，現在想法就很正向。」

去年控球還有高鈺琳頂著，新學年學姊畢業，淡商教練陳美莉要用劉采潔、黃巧鈞、黃雨晴3人輪替控球，黃雨晴也期許自己更進步，「經過一年HBL洗禮比較不緊張了，防守還可以更好，現在也多練要外線增加攻擊手段。」

(中時電子報)