大陸紀念內蒙自治區成立70周年 俞正聲出席
今年是大陸蒙古自治區成立七十周年，在中共中央軍委主席習近平上月底赴內蒙古沙場閱兵後，大陸官媒連日來大力宣傳內蒙古發展的成果，大陸全國政協主席俞正聲並率中共中央代表團出席相關大會與座談。
新華社報導，中共中央政治局常委、全國政協主席、中央代表團團長俞正聲8日在聽取內蒙古自治區黨委、政府工作匯報時強調，要全面貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略，學習貫徹習近平總書記7·26重要講話精神。統籌推進「五位一體」總體佈局和協調推進「四個全面」戰略佈局，牢固樹立「四個意識」，不忘初心、守望相助、團結奮鬥，把祖國北疆亮麗風景線打造得更加美好，為“建設亮麗內蒙古共圓偉大中國夢”作出新的更大貢獻。
俞正聲說，自治區成立70年來，各項事業取得了舉世矚目的成就，被譽為我國模範自治區，這也凝結著內蒙古歷屆黨政領導班子的智慧和心血。
(旺報)
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