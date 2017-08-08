九寨溝強震 景區逾3.8萬遊客恐受影響
今天晚間9時19分，四川阿壩州九寨溝縣發生7.0級地震，之後又發生3.3級餘震。為此，成都鐵路局管內部分旅客列車停駛，當日九寨溝景區接待遊客38,799人，多數遊客有可能受此地震影響。
據中國地震台網正式測定，8月8日21時19分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.20度，東經103.82度）發生7.0級地震，震源深度20公里。之後，21時41分在四川阿壩州九寨溝縣（北緯33.18度，東經103.85度）又發生3.3級餘震，震源深度9千米。
據悉，8月8日九寨溝景區接待遊客38,799人，比去年同天增加5,483人次，年增16.46％；其中團隊18,158人次，散客20,641人次，團散比例46.80％：53.20％。
九寨溝位於四川省西北部岷山山脈南段的阿壩藏族羌族自治州九寨溝縣漳紮鎮境內，是長江水系嘉陵江上游白水江源頭的一條大支溝，因溝內有樹正、荷葉、則查窪等九個藏族村寨而得名。九寨溝年均氣溫6～14℃度，冬無嚴寒，夏季涼爽，四季景色各異，以翠湖、疊瀑、彩林、雪峰、藏情、藍冰「六絕」著稱於世，先後獲得「世界自然遺產」、「人與生物圈保護區」等國際桂冠。
(工商)
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