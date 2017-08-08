三立再傳人事動盪！ 《華流》、《愛玩客》下月停刊
三立電視台再傳人事動盪！8日傳出旗下《華流》與《愛玩客》兩雜誌所屬部門被裁撤，下月發行最後一期後就停刊。三立發言人兼資深副總張正芬受訪時坦承：「持續發展新媒體及專注內容經營，不再經營平面媒體業務。」她強調新媒體發展確實是時勢所趨。
《華流》與《愛玩客》兩雜誌共10名員工，張正芬強調，不是裁員而是經營上的調整，目前正在依同仁專長及公司其他部門需求，盡全力媒合。
《華流》雜誌於2012年12月創刊，專捧台內on檔的當紅偶像劇，由男女主角拍攝封面，全盛時期一上架就全被掃空。2年後又發行以吃喝玩樂為主題的雜誌《愛玩客》，銷售成績也不俗。但隨著三立近年的偶像劇龍頭地位不再，偶像明星號召力不足，雜誌銷售也下滑，最後面臨停刊的命運，也凸顯了戲劇環境的困境。
三立近年開始調整營運方向展開瘦身裁員，去年裁了10％員工， 2個月前資遺30位監製，接著又爆出《華流》及《愛玩客》2本雜誌將在下個月正式收攤，消息傳出後，業界相當驚訝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。