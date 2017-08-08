三立再傳人事動盪！《華流》、《愛玩客》下月停刊！

不少拍過三立偶像劇的男女主角都上過《華流》雜誌封面。（翻攝華流臉書粉絲專頁）

三立電視台再傳人事動盪！8日傳出旗下《華流》與《愛玩客》兩雜誌所屬部門被裁撤，下月發行最後一期後就停刊。三立發言人兼資深副總張正芬受訪時坦承：「持續發展新媒體及專注內容經營，不再經營平面媒體業務。」她強調新媒體發展確實是時勢所趨。

《華流》與《愛玩客》兩雜誌共10名員工，張正芬強調，不是裁員而是經營上的調整，目前正在依同仁專長及公司其他部門需求，盡全力媒合。

《華流》雜誌於2012年12月創刊，專捧台內on檔的當紅偶像劇，由男女主角拍攝封面，全盛時期一上架就全被掃空。2年後又發行以吃喝玩樂為主題的雜誌《愛玩客》，銷售成績也不俗。但隨著三立近年的偶像劇龍頭地位不再，偶像明星號召力不足，雜誌銷售也下滑，最後面臨停刊的命運，也凸顯了戲劇環境的困境。

三立近年開始調整營運方向展開瘦身裁員，去年裁了10％員工， 2個月前資遺30位監製，接著又爆出《華流》及《愛玩客》2本雜誌將在下個月正式收攤，消息傳出後，業界相當驚訝。

(中時)