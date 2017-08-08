四川九寨溝7.0級地震 中國地震局啟動I級應急回應

中新網8日報導，中國地震台網正式測定：08月08日21時19分在四川阿壩州九寨溝縣，發生7.0級地震，震源深度20公里。中國地震局決定啟動I級應急回應，請各工作組迅速開展應急處置工作。

根據中國地震台網消息，震央距九寨溝縣39公里、距松潘縣66公里、距舟曲縣83公里、距文縣85公里、距若爾蓋縣90公里，距隴南市105公里，距成都市285公里。

本次地震周邊5公里內的村莊有比芒，20公里內的鄉鎮有漳紮鎮。

(工商)