統一獅郭阜林轟炸桃猿 生涯首度雙響炮
統一獅的郭阜林自下半季重返一軍後，打擊火力越來越火燙，今(8日)對戰強敵Lamigo桃猿，他更是大發神威，生涯首度演出單場雙響炮，加上朱元勤也轟出滿貫炮，兩人聯手助前5局落後的獅隊一度領先8分，不過猿隊韌性強，7下回敬7分攻勢，7局結束，獅隊暫11比10領先。
郭阜林自美國返台加盟獅隊後，攻擊方面表現並不好，打得最好的菜鳥年，也僅繳打擊率2成48、7轟成績。到了今年，郭阜林開季打得不差，但到5月初手感降溫，隨後被下放二軍；不過他7月23日回一軍後打擊漸入佳境，22打數敲7安、其中包括2轟，近7場打擊率3成18。
此役獅隊前5局受制猿隊先發道恩斯封鎖，唯一得1分就是郭阜林5上的陽春炮。到了6上，獅隊把握住道恩斯提前傷退的情況，打線全面爆發，在一二壘有人時，靠猿隊中繼林柏佑傳球失誤，攻得2分追平，接著猿隊換上林英傑，郭阜林再大棒一揮，把球送出右外野大牆，用這發3分炮助獅隊取得領先。
不過獅隊攻勢還沒完，7上連同朱元勤的滿貫炮，獅隊單局敲4安、選到2保送再灌5分，以11比3遙遙領先。然而，猿隊可不願讓獅隊在自家撒野，7下靠王柏融和代打的朱育賢2發全壘打領軍，單局灌7分把差距縮小到1分。
(中時電子報)
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