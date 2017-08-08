再表忠 天津書記：習取得前所未有的歷史性成就

率先喊出「習核心」並多次向中共總書記習近平表忠的天津市委書記李鴻忠，投書大陸官媒人民日報，於十九大前，再次向習近平表忠。李鴻忠指出，以習近平同志為核心的黨中央科學把握當今世界和當代中國的發展大勢，順應實踐要求和人民願望，推出一系列重大戰略舉措，出台一系列重大方針政策，推進一系列重大工作，實現了前所未有的歷史性變革、歷史性突破，取得前所未有的歷史性成就、歷史性飛躍。

李鴻忠在文中指出，習近平總書記2013年5月視察天津時，對天津工作提出了著力提高發展質量和效益、著力保障和改善民生、著力加強和改善黨的領導的重要要求，親自謀劃推動了京津冀協同發展戰略和雄安新區規劃建設，對天津發展給予重托、賦予重責、寄予厚望，為天津發展和各項工作提供了根本遵循和行動綱領。天津市委、市政府認真貫徹習近平總書記系列重要講話精神和治國理政新理念新思想新戰略，以「三個著力」重要要求為根本遵循，主動融入京津冀協同發展戰略、服務雄安新區建設，抓綱帶目、凝心聚力，忠誠擔當、創新競進，在改革發展、民計民生、全面從嚴治黨等方面不斷邁出新步伐、開創新局面。

李鴻忠說，要用「鐵擔當詮釋大忠誠」，他在文章稱，要按照「五四三」的部署要求，紮實推進五位一體總體佈局和四個全面戰略佈局的天津實施，堅持從講政治的高度認識三個著力、謀劃三個著力，以維護核心、緊跟看齊的忠誠對標。

李鴻忠說，習近平著力保障和改善民生，用真感情溫暖百姓心，群眾最關心、最迫切、最現實的利益問題，從適當提前和延長供暖期等百姓生活的一點一滴入手，讓群眾真切體會到黨和政府的溫暖，切實感受到以習近平同志為核心的黨中央對人民的深厚感情。習近平總書記指出，到2020年全面建成小康社會，實現第一個百年奮鬥目標，是我們黨向人民、向歷史作出的莊嚴承諾。我們要始終堅持以人民為中心的發展思想不動搖，為民情懷永駐心中、為民謀利持之以恆。堅持以促進就業創業富民，以優化公共服務、提高保障水平暖民，以推進綠色發展、構建生態宜居環境惠民，以保障安全穩定、創新社會治理安民，以“全面小康、不落一人”取信於民，抓重點、補短板、強弱項，絕不能以平均數掩蓋一人一戶的困窘，絕不允許在高樓大廈背後還有貧民屋，絕不讓一個人在小康路上掉隊。

(旺報)