九寨溝大地震 旅行公會：尚未接獲業者通報受影響

今晚9時19分，四川阿壩州九寨溝縣發生規模7.0地震，中華民國旅行公會全聯會發言人李奇嶽表示，經初步了解，尚未有旅行業者通報旅行團受影響，但將向觀光局、經營九寨溝團主力大型旅行社持續聯繫了解。他強調，萬一有台灣旅行團因道路中斷受困，將會協調包機載回旅客。

至於我國旅行團在九寨溝團數和人數統計，李奇嶽也表示持續了解中。

(中時)