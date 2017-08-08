世大運陳抗遭批 李來希：打到時力痛處

世大運本月19日開幕，全國公務人員協會理事長李來希今天表示，當天是好日子，建議夥伴可在19日當天上街走走，遭時代力量立委徐永明批評是「掛羊頭賣狗肉」，李來希回嗆，這是罷昌行動打到痛楚，黄國昌的小嘍囉跳脚了。

公教年金改革已在立院三讀通過，但抗爭尚未落幕，李來希今天在「軍公教網路之聲直播電台」表示，許多夥伴都在詢問19日和93軍人節要不要再上街頭？

他認為19日是好日子，有興趣的夥伴可上街頭走走，去年9月3日軍人節已經辦過，建議今年由教師團體在9月28日發起活動，捍衛教師自己的權益和尊嚴。

徐永明則在臉書嗆聲，要反年改團體不要扯後腿，免得讓全世界看笑話。

他說，李來希日前表示，新政黨的理念是反獨復憲，更早之前還說要和反同婚團體結合，令人好奇的是，李來希打著「反年改」的大旗起義，但新政黨的訴求卻是「反台獨、反同婚」，根本是掛羊頭賣狗肉，所謂「非常狠」的政黨中心價值到底是什麼？實在讓人霧煞煞。

建議世大運這段期間，反年改團體就乖乖待在家，靜下心來思考新政黨的訴求到底是什麼。

李來希今晚回嗆，我們結合安定力量聯盟進行罷昌運動，打到了時代力量的頭頭，罷昌運動已經跨過第二階段門檻，就要進入第三階段行使罷免投票，「黃國昌的小僂儸們終於跳腳了，胡言亂語，不知所云」。

李來希強調，他說過ㄧ旦進行組黨抗爭，「我們會很狠，ㄧ旦我們夠狠，誰都不怕」，時代力量小跟班的瘋言瘋語影響不了我們的意志。

他呼籲夥伴們！這些人話說得越狠，代表越心虛，「他們連我們想幹什麼都不知道，就像瘋狗ㄧ樣叫個不停，真不怕人笑話？最奇怪的是別人組黨沒人理，為什麼我只是放一下空氣試水溫，怎麼就撲天蓋地的打壓抹黑都來了？」

(工商)