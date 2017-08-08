九寨溝7.0強震 造成飯店雨棚、牆面脫落

九寨天堂洲際大飯店門口雨棚，在8日晚間強震前的外觀。（圖片取自微信朋友圈）

九寨天堂洲際大飯店門口雨棚，8日晚間強震後，裝飾石材散落一地。（圖片取自微信朋友圈）

四川著名景區九寨溝晚間發生7.0強震，大陸網友在微信朋友圈大量轉貼當地圖片。據了解，目前九寨天堂洲際大飯店及甲蕃古城假日酒店沒有人員傷亡，遊客已全部疏散到露天安全地帶，主體建築沒有大礙，一樓大廳門口雨棚裝飾構件及裝飾石材局部脫落。

(中時)