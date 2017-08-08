姚元浩揪散布照片內鬼 一早赴刑事局提告
「甜心教主」王心凌私密照外流事件愈演愈烈，王的前男友、藝人姚元浩不甘被指為散布者，今天一早與經紀公司偕同律師，至刑事局偵查第九大隊提出刑事告訴，希望警方協助揪出散布者，還他清白。
據了解，姚元浩提出一個社群軟體IG的截圖，供警方追查，上有王心凌被外洩的私密床照和涉嫌散布的IG帳號。姚元浩的律師主張，照片雖為姚所拍攝，但他並未散布，且照片是兩人交往期間的私密，既然疑似被駭客入侵外流，「那姚元浩也算受害者。」所以針對妨害秘密罪提告。
警方指出，姚元浩提告時情緒穩定，懇求警方能全力追查，還他清白。
姚元浩同時也在臉書粉絲團PO文自清指出，「我不想再沈默了...這些天，看著我的老闆、身邊的長輩及朋友為了我的事擔心，我很不捨。」
他表示，「兩年前這張照片散佈在IG上時，妳（王心凌）跟妳的兩位經紀人、妳的助理和我都在妳家，大家一起在想辦法尋找這張照片的散佈者，妳的經紀公司當時就有找到IP發送位置是在內地。」
然而，「妳的經紀公司現在又既然認定是我的錯且涉嫌犯罪，念在我倆曾真心交往過的情分上，麻煩妳一定要提告，只有立案，才能進入司法程序，公權力才能介入，才能還我的清白，關心我們的朋友都很想知道，幕後的發文者，到底是誰？找出這個鬼，真相才會大白，這才是我之前PO文提到我們共同面對的真正的意涵。」
(中時)
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