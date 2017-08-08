出國前把車亂停路邊 英國憤怒鄉民砸車窗還噴漆

英國倫敦北方魯頓鎮停在路邊的車玻璃被砸破、噴漆塗寫辱罵話語。（圖／取自《每日郵報》）

英國倫敦北方魯頓鎮停在路邊的車玻璃被砸破、噴漆塗寫辱罵話語。（圖／取自《每日郵報》）

英國鄉民也不是好惹的！

英國《每日郵報》報導，距離倫敦市中心以北約30公里的魯頓鎮，最近有2輛停在路邊的汽車被搗毀，窗戶與擋風玻璃破碎一地，沒破的車窗則寫上「沒教養」、「自私鬼」、「沒錢把車停在機場的下場」等辱罵的話，還有人把垃圾丟進車子裡。

究竟是怎麼回事呢？原來該鎮附近就是倫敦第四大的魯頓國際機場，有些外地民眾駕車去機場準備出國之前，疑似為了節省停車費，把車停在該鎮住宅區道路，而且一停就是3個星期以上。

這導致魯頓鎮上車滿為患，交通不便，有受訪居民表示，對這個情形已經「受夠了」，並說那些貪小便宜的人造成當地很大的問題。

(中時)