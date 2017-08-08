九寨溝大地震 觀光局、旅行公會：台25團近400人均平安

今晚9時19分，四川阿壩州九寨溝縣發生規模7.0地震，交通部觀光局業務組通報，經聯繫康福、五福、長汎、雄獅、東南、百威、喜鴻等旅行社，初步了解，約計有15個旅行團體約289人，該等團體人員均平安 ，後續情況將持續了解。

中華民國旅行公會全聯會發言人李奇嶽也指出，可樂旅遊在九寨溝3團含領隊47位平安，東南亞旅行社一團在四川20人左右也均安，山富旅行社6團在當地也全員均安。

(中時)