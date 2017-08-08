九寨溝規模7強震 救難醫療隊伍星夜趕赴災區

四川阿壩州九寨溝縣301省道關門子附近路段，芮氏規模7強震引發的滑坡阻斷了道路，可能形成救援任務的障礙。(圖／新華社）

四川阿壩州九寨溝縣發生規模7強震，九寨溝縣城的出租車遭崩落的房屋水泥塊擊中損毀。（圖／新華社）

四川九寨溝發生芮氏規模7強震後，由於震央位處偏遠地區，災區景況尚未能即時傳出，目前四川各地已組織救難與醫療隊伍火速趕赴災區，以便在最快時間內展開救援行動。

中新網報導，據九寨溝宣傳部消息，地震發生後，九寨溝縣城出現停電情況，中國移動手機信號中斷，災區多地訊息不通，聯繫困難。

四川成都市公安消防支隊官方微博指出，成都市消防隊已在都江堰基地集結，將連夜趕往災區進行救援。

地震災區可能急需醫療人員，四川省衛計委已經從阿垻州、綿陽市以及九寨溝周邊縣緊急抽調醫療救援力量趕赴地震災區。四川大學華西醫院和省醫院也正在組建醫療應急救援隊伍，將在一個小時之內出發。

(中時電子報)