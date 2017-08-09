河內 我的私人小旅行 穿越時空 驚豔河內古鎮

河內是越南的首都，城市裡可以看到新舊建築。(越捷航空提供)

飛機降落在越南河內機場，完成通關，我們還來得及到河內市區的36古街走走逛逛，閒坐在咖啡店體驗法式風情的下午茶，知名的越南冰咖啡、新鮮現打的芒果奶昔，搭配以生巧克力、杏仁酥片與冰淇淋組合的斗笠造型甜品，享受小貴婦的愜意午後。河內，歲月靜好。

河內的36古街到處都可以看到舊式建築，坐下來喝杯咖啡、享受愜意的下午茶。(越捷航空提供)

古名「東京」的河內市是越南首都，從越南紅到法國的水上木偶劇是首次造訪河內必看的表演。

從越南紅到法國的水上木偶劇是首次造訪河內必看的表演。(越捷航空提供)

庶民小吃也令人難忘，小椅子上放一個大盤子就變成兩人座的餐桌，來越南一定要體驗板凳攤販。以現炒牛肉片搭配豆芽菜與醃蘿蔔的牛檬米線，是36古街的超人氣食品；牛奶椰子口味的冰淇淋甜而不膩、口感綿密。現煮河粉是以生牛肉加上熱湯保留鮮甜肉質，吸滿湯汁的河粉充滿彈性，當地人習慣河粉配油條，也是新鮮嘗試。

生牛肉河粉與熱湯充滿鮮甜肉質、彈性的河粉。(越捷航空提供)

想要嘗鮮，可以試試風格強烈的糯米飯配綠豆沙，搭配黃瓜泡菜、豬肉及越式滷荷包蛋，36古街的糯米飯在網路上引發熱烈討論。

搭配黃瓜泡菜、豬肉及越式滷荷包蛋的糯米飯是36古街上的人氣美食。(越捷航空提供)

吃完美食，我們走往河內近郊的古城。從唐林古村、古螺城到缽場村，浸淫越南的古歷史文化，最後再赴世界第三大洞穴探險。

從河內搭車約一小時車程，位於河內南方的唐林古村，由5個村莊組成，是越北最獨特的老村莊之一。2006年獲頒國家級歷史文化遺跡證書、2013年獲聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護獎，騎自行車漫遊唐林古村100間逾300年的蜂窩石古宅之間，古井與老樹交錯出樸素雅靜的歷史感，恍忽間，以為自己穿越時光隧道來到古越。

唐林古村2006年獲頒國家級歷史文化遺跡證書、2013年獲聯合國教科文組織亞太地區文化遺產保護獎。(越捷航空提供)

來唐林古村必訪甘蔗寺和蒙副村亭，除了傳統手工藝品，烤豬肉及麥芽花生糖也盛名在外。以新鮮厚皮卻不太肥的五花肉，佐以由五味粉、胡椒、葱、魚露和鹽拌成的調料醃製，加入搗碎的嫩芭樂葉，捲在包著香蕉葉的竹竿上炙烤，芭樂葉香味滲入肉汁，令人回味再三。麥芽花生糖則因有身體健康村民「打糖」的有趣規定，好看又好吃。

來唐林古村必訪蒙副村亭。(越捷航空提供)

也可以搭公車到河內北部的古螺城。從公車站到城裡，沿途可見象徵東山文化的圓形圖騰。古螺城號稱越南結構最特別的城池，是軍事建築遺址，建於公元前3世紀，當初為了防禦敵人，以螺旋狀設計出內城、中城、外城共九圈的城牆，築出一個易守難攻的迷宮。附近的安陽王廟、半月湖、媚珠庵、古螺御朝移歸府都是知名古蹟，隱藏著古老而淒美的愛情故事。肚子餓了，可以來碗米粉、點盤現烤鴨肉，品嘗在地美食。

古螺城號稱越南結構最特別的城池，是公元前3世紀建的軍事建築遺址。(越捷航空提供)

河內郊外嘉林縣的缽場村，是生產和銷售越南傳統陶瓷的聚集地，有「河內的景德鎮」之名。陶瓷店後面就是工作間，要找碗碟、杯壺，走一趟缽場村保證不虛此行。除了以各種特徵印度神話動物裝飾的陶藝品，盤碗杯碟拼成的掛圖，以及波浪方式展示的磁磚都極吸睛，缽場村除了傳統陶藝，還聚集許多新銳設計師，比成年人還高大的花瓶是最大噱頭。

缽場村是越南傳統陶瓷的聚集地，有「河內的景德鎮」之名。(越捷航空提供)

體驗越南風情一點也不難，越捷現在有台北往返河內航線，在不到三小時的飛行航程，就可以漫步在河內古都中。越捷也從2017/8/9~2017/8/13 13:00~15:00釋出20萬張0元起促銷機票，促銷機票可以到官網或臉書訂票，不要錯過了！

越捷20萬張0元起促銷機票。(越捷航空提供)

越捷20萬張0元起促銷機票

促銷日期：2017/8/9~2017/8/13

促銷時間：13:00~15:00 (台灣時間)

促銷航線：越捷所有國際航線，包含台北/台中/台南/高雄 – 胡志明市、台北 – 河內

機票使用期限：2017/9/1~2018/12/31

*台灣旅客可搭越捷往返台越航班至胡志明市或河內，利用越捷越南國內航線轉機至其他城市

(中時電子報)